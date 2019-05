Snam, emesso private placement da 250 milioni di euro

(Teleborsa) - In un positivo contesto di mercato, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.



L'azienda di San Donato Milanese ha emesso oggi un private placement destinato a un pool di primari investitori istituzionali per un ammontare di 250 milioni di euro, con scadenza gennaio 2030 (rispetto a una durata del debito a medio-lungo termine di circa 5 anni).



Cedola annua dell'1,625% con un prezzo di re-offer di 98,928 (corrispondente a uno spread di 128 punti base sul tasso mid swap interpolato).