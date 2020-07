SIMEST (CDP): finanziate 340 imprese nel primo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una risposta concreta e efficace quella messa in campo danei mesi critici dell'emergenza per sostenere la crescita internazionale dellesoprattutto PMI. La società che concostituisce il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione delnel primo semestre, ha contrattualizzatoagevolato in favore di circaSono stati stanziati circacon un incremento delrispetto al primo semestre 2019. Nello stesso periodo, le operazioni deliberate sono state 500 perA contribuire alla- riporta la nota ufficiale - l'avvio dell'operatività nei mesi di maggio e giugno di alcune delle novità introdotte dal Decreto Rilancio, che hanno fortemente rafforzato la convenienza dello strumento cheestisce per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: l'esenzione fino a fine anno dalla prestazione di garanzie e la possibilità di accedere ad unaL'aspettativa per i prossimi mesi è di iin vista degli ulteriori benefici per le imprese che saranno attivati entro l'estate: il già operativo (da luglio) aumento dei massimali di finanziamento, l'estensione dell'operatività anche agli investimenti realizzati all'interno dellaDellenel primo semestre degli strumenti agevolati per l'internazionalizzazione erogati da90 sono lombarde (28,8 milioni di euro); 84 venete (28,2 milioni di euro); 63 laziali (26,8 milioni di euro); 54 campane (11,0 milioni di euro); 28 abruzzesi (9,4 milioni di euro); 26 piemontesi (6,1 milioni di euro); 24 toscane (6,6 milioni di euro); 22 marchigiane (4,4 milioni di euro); 18 dell'Emilia Romagna (7,5 milioni di euro); 11 pugliesi (3,6 milioni di euro); 6 siciliane (1,2 milioni di euro); 5 del Trentino – Alto Adige (3,6 milioni di euro); 3 liguri (1,2 milioni di euro); 2 sarde (0,2 milioni di euro); 2 calabresi (0,4 milioni di euro); 2 friulane (0,7 milioni di euro) e 1 molisana (0,3 milioni di euro).i Paesi target dei progetti di espansione sui mercati esteri: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Azerbaigian, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Repubblica Domenicana, Emirati Arabi, Georgia, Giappone, India, Indonesia, Iran, Kosovo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldavia, Montenegro, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Russia, Senegal, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Tanzania, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam, Zambia.Per quanto riguarda, infine, la tipologia di finanziamento richiesto, lo strumento più gettonato (177 operazioni contrattualizzate) è stato il finanziamentograzie al quale le imprese possono coprire tutte le spese relative alla partecipazione a questo tipo di eventi e far conoscere il proprio marchio e i propri prodotti nel mondo. .Contrattualizzate 10 operazioni per, che permettono all'azienda di coprire i costi relativi alle valutazioni sull'opportunità di realizzare investimenti commerciali o produttivi e alla formazione del personale dedicato.