Sicilia, Mit: ok all'ultimo passo per concludere la diga di Pietrarossa

(Teleborsa) - "Dopo quasi 40 anni lasarà completata". L'annuncio arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che segnala che è stato pubblicato il bando di gara per i lavori su progetto esecutivo. Costo totale per l'ultimazione, di cui circa 52, oggetto del bando pubblicato, finanziato con i fondi. Il completamento prevede la realizzazione degli ultimi 7 metri in altezza per una lunghezza di un chilometro e mezzo.Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha espresso "grande soddisfazione" perché "dopo troppi anni, finalmente siamo vicini a chiudere una vicenda importante per la".La diga, spiega ancora il Ministero, è considerata un'opera strategica per i territori dellae si inserisce in un più ampio sistema di opere idriche, finalizzate all'irrigazione. Su progetto del 1983, i lavori sono iniziati nel 1989 per poi bloccarsi a seguito di una frana, quando mancava solo una minima parte da ultimare (il 5%). Dopo oltre vent'anni è stata la Regione Siciliana a riavviare l'iter, firmando nel 2018 un accordo col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rendere finalmente operativa la struttura. Inserita nel 2021 tra le opere strategiche, è stata affidata al Commissario straordinario