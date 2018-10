Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore alimentare italiano (+1,36%). Campari (+1,61%)

(Teleborsa) - Performance positiva per il comparto alimentare a Piazza Affari, sebbene l'EURO STOXX Food & Beverage evidenzi un'intonazione decisamente negativa.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 75.794,5, e ha terminato la seduta a 76.730,99, in aumento di 1.028,79 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo chiude al ribasso a 534,29, dopo aver avviato la seduta a 541,57.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice alimentare, bene Campari, con un rialzo dell'1,61%.



Tra le azioni del Ftse MidCap, allunga timidamente il passo Parmalat, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,75%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Bioera, che mette a segno un rialzo del 4,37%.



Piccolo spunto rialzista per Centrale del Latte D'Italia, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,72%. © RIPRODUZIONE RISERVATA