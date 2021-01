© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sostanzialmente stabile l'S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,88 dollari per barile.Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +119 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,61%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, denaro su Londra, che registra un rialzo dello 0,84%, e Parigi avanza dello 0,33%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,49%, scambiando a 24.664 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+2,17%), automotive (+0,90%) e media (+0,76%).Nel listino, i settori costruzioni (-1,15%), assicurativo (-1,08%) e utility (-0,99%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+2,90%), Exor (+1,19%), Tenaris (+0,88%) e CNH Industrial (+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Hera, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Calo deciso per Azimut, che segna un -1,77%.Sotto pressione Nexi, con un forte ribasso dell'1,58%.Soffre BPER, che evidenzia una perdita dell'1,58%.di Milano, Avio (+6,43%), doValue (+4,32%), Mediaset (+2,81%) e Sesa (+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Mutuionline, che continua la seduta con -5,21%.Sessione nera per Cattolica Assicurazioni, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.In caduta libera Banca MPS, che affonda del 2,07%.Preda dei venditori Cerved Group, con un decremento dell'1,88%.