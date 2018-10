Seduta molto negativa per il settore costruzioni a Milano (-3,93%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rosso per l'indice del settore costruzioni italiano che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Construction & Materials.Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto la giornata a quota 27.530,83 con una perdita di 1.097,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per il comparto costruzioni europeo che arretra a 400,74, dopo una partenza a 402,47.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, aggressivo avvitamento per Buzzi Unicem, che tratta in perdita del 6,20% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, retrocede molto Cementir, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,17%.Tra le small-cap di Milano, sottotono Trevi, che passa di mano con un calo dell'1,79%.Si concentrano le vendite su Panariagroup, che soffre un calo dell'1,68%.Sostanzialmente debole Caltagirone SpA, che registra una flessione dello 0,79%.