Seduta in calo per la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Finale in ribasso per la borsa di Tokyo sulla scia della debolezza registrata a Wall Street. L'indice di riferimento Nikkei è sceso dello 0,59% a 20.751,28 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,83% a 1.213,42 punti.



L'azionario asiatico è sempre orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte chiuse per il Capodanno lunare.



Segni misti tra le altre piazze asiatiche aperte: Bangkok segna un +0,28%, Singapore un +0,67%, Kuala Lumpur guadagna lo 0,39%. Giù Jakarta che cede lo 0,22%.



Bene Mumbai, che registra un +0,31% mentre Sidney avanza dell'1,10% grazie alla buona performance dei titoli bancari. © RIPRODUZIONE RISERVATA