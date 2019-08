Scuola, più di 64 mila posti liberi censiti dopo la mobilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un'ulteriore, grande, sforbiciata sulle: questo riporta Orizzonte Scuola, denunciando di fatto i problemi che si sono evidenziati in questi giorni per quanto riguarda la mancanza di assegnazioni di cattedre. Almenocontinuano a essere datee altresaranno date, pur essendo conteggiate in organico di diritto, oltre allerelative anon conteggiate., infatti, sono, per cui nemmeno l'iniziale richiesta di 58.627 avrebbe coperto tutte le cattedre. Mancano circa 12 mila posti all'appello. Secondo, saranno almeno larelativi all'aumento progressivo die alle richieste delle scuole.Marcello, Presidente di ANIEF, ha commentato questa situazione: "La continuità didattica resta una, in quanto fin quando non saranno annoverato nell'organico di diritto i posti vacanti,e con esso le richieste di risarcimenti da parte dei precari danneggiati,di un sistema"."L'assurdo di questa situazione - continua- è che dei, meno della metà verranno assegnati". "Al termine di quest'estate si raggiungerà laperché - conclude il Presidente - le disposizioni che servono non si continuano a fare,in mora per abuso di precariato".