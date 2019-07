Scuola, MEF blocca le 58 mila assunzioni annunciate da Bussetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una questione sempre attuale, quella relativa alla carenza della scuola italiana. Lacontro l'Italia per l'abuso di precariato nei comparti pubblici, sopratutto nel campo dell'istruzione, dovesono in stallo nonostante i posti liberi. Il: la scorsa settimana al Ministero dell'Istruzione sono stati convocati i sindacati per illustrare le modalità di assunzione dei, di cui, annunciati dal ministro dell'IstruzioneNonostante i messaggi ottimistici del MIUR,per far partire la complessa pratica amministrativa, che senza l'OK del MEF non potranno mai avvenire in assenza del. Questa mancanza ha costretto alcunia rimandare le convocazioni dei candidati al ruolo programmate in questi giorni.Duro il commento del, Marcello, che dichiara: "Si stanno perdendo giorni preziosi, dato che l'amministrazione scolastica sarà costretta a fare i salti mortali per convocare i supplenti per coprire leche rimarranno". "Se la situazionenelle prossime ore - continua il Presidente - il MIUR avrà bruciato il vantaggio ottenuto costringendonei giorni a ridosso di Ferragosto non garantendo la nomina dei docenti dal primo giorno di scuola, peraltro già complicata dallae delle graduatorie in generale."Questa situazione è davvero- continua Pacifico - perché molte graduatorie sono prive di candidati che rimarranno al 100% con supplenti annuali, principalmente in. C'è da attuare la suddivisione dei posti attraverso la ripartizione prevista per legge tra le varie graduatorie". "Avanzeranno tanti posti - conclude il Presidente - aggiunti a quelli liberi in organico, la vergogna delle oltre 50 mila cattedre in deroga sul sostegno con cui si andrà a determinare un disservizio formativo, in termini anche di mancata continuità didattica, senza precedenti nella storia della scuola statale italiana".