Scambio di idee fra Macron, Trump e Xi: nuove forti iniziative in arrivo

(Teleborsa) - Il presidente franceseha avutocon il Presidente americanosulla pandemia da Covid-19 ed i due leader si sono trovati d'accordo su una. Lo ha confermato Macron su Twitter, senza svelare i dettagli di unache sarà annunciataIl colloquio telefonico fra Macron e Trump è arrivato al termine di un'altra giornata drammatica per gli USA, a causa della moltiplicazione dei contagi. Glisono infatti diventati ildal coronavirus conFrattanto, idi dollari nell'economia mondiale, con l'obiettivo di superare la crisi sociale, economica e finanziaria dell'epidemia e si sono impegnati a "fare tutto il necessario" per minimizzare le ripercussioni della crisi sanitaria mondiale.Il, dopo aver sentito il collega francese,, riferendo di aver intrattenuto "una discussione molto buona". "La Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del virus", ha spiegato Trump in un tweet, assicurando. Durante la conversazione - riferiscono media cinesi - si sarebbe parlato anche di un allentamento delle tensioni commerciali e