(Teleborsa) -"Lo sigilliamo e lo mandiamo in Gazzetta" ha assicuratoa margine dell'precisando che inveceNel suo interventorivolgendosi a Di Maio, aveva sottolineato che le imprese sono in attesa del decreto Crescita e del decreto Sblocca cantieri, due provvedimenti che "vanno nella direzione giusta", aggiungendo, tuttavia, che "su alcune criticità occorre che s'intervenga rapidamente".In riferimento alleil Vicepremier ha affermato che "non aumenterà". "Spero Tria sia stato frainteso - ha detto Di Maio –.C'è un impegno del movimento 5 stelle di non farla aumentare e c'è un contratto di governo, ma c'è prima di tutto il rispetto degli italiani. Con i viceministri Castelli e Garavaglia stiamo lavorando per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia., ha assicurato.E a proposito di Flat tax il Vicepremier si è espresso anche in riferimento allaindagato per corruzione dalla Procura di Roma.Gli auguro di risultare innocente e siamo pronti a riaccoglierlo nel governo quando la sua posizione sarà chiarita" ha affermato Di Maio.Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale" ha concluso il Vicepremier.