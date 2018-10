Savona: «Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare»

«Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta. «La Bce deve convincersi che il debito pubblico italiano è solvibile», ha poi sottolineato Savona.



«Tria fa un lavoro difficilissimo, deve cercare di rendere la manovra quanto più vicina alla sua realizzabilità. Io ho un compito più facile, quello di spingere un po'», ha proseguito il ministro per gli Affari europei.



«Il 2019 sarà un anno difficile per l'Europa. Può succedere qualcosa di simile a quello accaduto in Italia il 4 marzo», ha sostenuto ancora Savona. «Ci sono alcuni come me che dicono che è necessario europeizzare il cambiamento e che l'Europa deve prenderne la guida - ha spiegato il ministro -. Poi ci sono altri che dicono che non c'è niente da fare e vogliono tornare a livello nazionale».



