Satispay potrà operare come Istituto di Moneta Elettronica in Lussemburgo

(Teleborsa) - Satispay S.p.A ha comunicato che la sua controllata. Il trasferimento dell'IMEL da Londra in Lussemburgo garantisce laContestualmente Satispay ha avviato le attività operative per l'ingresso nei primi nuovi mercati, partendo proprio dallaa cui, nei prossimi mesi, spetterà il compito di gestire l'ingresso in Lussemburgo e Germania.A seguito di questo cambiamento – fa sapere in una nota la società –"Abbiamo operato fino ad ora con la licenza di IMEL in capo alla controllata Satispay Ltd, con sede a Londra, ma ormai molti mesi fa abbiamo deciso di avviare la richiesta di autorizzazione in un altro Paese con il preciso. Dopo un'approfondita analisi di vari mercati, abbiamo trovato inun ambiente estremamente professionale, con un regolatore preparato ad offrire al mercato tutte le garanzie di sicurezza e correttezza, garantendo al contempo ai nuovi entranti del settore la possibilità di operare in un framework tecnico regolatorio che favorisce la crescita e risponde alla necessità di realtà come noi di procedere speditamente", ha commentato"Sono lieto di dare il benvenuto a Satispay in Lussemburgo. Comeè oggi la prima scelta per le fintech che desiderano e pianificano di servire con successo i propri clienti europei per crescere a livello internazionale", ha affermato