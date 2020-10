Saras prosegue rally con ingresso nuovo socio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brilla Saras, che passa di mano con un aumento del 4,73%, risultando uno dei migliori titoli fra le MidCap. Le azioni della compagnia di raffinazione della famiglia Moratti sono in battuta sin da ieri, grazie all'ingresso di un nuovo socio.La Farringford Foundation di panama, che controlla attraverso una holding olandese la società di trading Trafigura di Singapore, è entrata nel capitale il 15 ottobre scorso con una quota dell'1,379% ed è poi salita poco sopra il 3%.Comparando l'andamento del titolo Saras con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la società energetica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,16%, rispetto a +1,15% dell'indice azionario italiano).Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,53 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,504. L'equilibrata forza rialzista di Saras è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,556.