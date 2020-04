Sanità: scelta strategica al centro delle decisioni mondiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I dati delle tabelle a corredo di queste note. Nella precedente analisi di Teleborsa di ieri, lunedì 5 aprile, le tabelle hanno riportato le diverse misure con cui il virus si è inserito in tutte e venti le Regioni italiane, seppure in maniera diversa.. Qualcuno sosteneva che le "influenze" arrivano da noi nei periodi invernali e che quindi anche il coronavirus si sarebbe allontanato con l'arrivo del bel tempo e delle stagioni calde.. La stessa tabella - con l'italia calcolata su una attualizzazione fatta dalla Protezione civile Italiana questa sera -, come quello europeo, in Paesi addirittura contigui, come la, il calcolo dei deceduti per Covid-19 sui positivi accertati è dimorti per la, a fronte deidecedutiI dati riportatiper sintetizzare la presenza territoriale. Questi calcolidi prendere in seria consapevolezza, come altri avvenimenti che hanno segnato la storia di interi popoli,e in particolare delle grandi potenze militari, economiche e finanziarie.NazionePopolazioneCasi accertati Covid-19Morti Covid-19Mortalità %60.480.000 132.547 16.523 12,47%66.440.000 48.451 4.943 10,20%17.180.000 18.917 1.874 9,91%46.660.000 135.032 13.169 9,75%66.990.000 93.780 8.093 8,63%11.400.000 20.814 1.632 7,84%10.120.000 7.206 477 6,62%81.160.000 60.500 3.739 6,18%2.618.407.000 1.095.046 66.331 6,06%10.770.000 1.828 86 4,70%209.300.000 11.494 489 4,25%1.386.000.000 82.655 3.335 4,03%327.200.000 338.995 9.683 2,86%126.800.000 3.654 85 2,33%37.590.000 15.940 294 1,84%51.470.000 10.284 186 1,81%82.790.000 100.770 1.608 1,60%5.368.000 5.760 74 1,28%18.050.000 4.815 37 0,77%2.639.000 1.604 4 0,25%Fonte: Johns Hopkins University - Baltimora - Maryland USADati del 6 aprile 2020 estrapolati da Maurizio De Mattiai. Non si potrà più avere una sanità basata sulle diverse dimensioni territoriali o sui diversi modelli organizzativi territoriali.. È sufficiente prendere le tabelle allegate e vedere le drammatiche disparità di trattamento che comporta la conclusione di una carenza di coscienza generale di rispetto della persona.. Ci vorrà tempo per una attenta verifica delle centinaia di miliardi di euro che peseranno sulle finanze della comunità per la politica dei tagli e della non finalizzazione di interventi strategici che vedono la persona al centro di ogni scelta.Il coronavirus imporrà all', che ancora una volta hanno dovuto fare i conti con la sanità,. Con una discussione costante cheL'Europa totale, non solo paesi dell'Unione, giusto per dare completezza di dimensioni,, come ci stanno dicendo alcuni scienziati,di