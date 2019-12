Sanità: liste d'attesa, costi e burocrazia le principali criticità del Ssn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Problemi rilevanti di costi, aumento delle liste d'attesa e peso della burocrazia. Queste le principali criticità rilevate dall'11 dicembre a Roma, alla presenza delPrendendo in esameagli sportelli PiT Salute locali e alle sezioni territoriali del Tribunale per i diritti del malato dal primo gennaio al 31 dicembre 2018, il Rapporto rileva che, in una parte ancora significativa del Paese, "aumentano le segnalazioni per le attese, a cui i cittadini hanno imparato a rispondere mettendo mano alla tasca per pagare l'intramoenia o il privato, e aumentano le segnalazioni relative all'assistenza territoriale (16,8%)".Per il tema dell'accesso alle prestazioni sono(57,4%, era il 56% nel 2017),(30,8%),(8,6%). Per le liste d'attesa i cittadini segnalano più problemi nell'ottenere(34,1%),(31,7%) ed(26,5%). Per leGlifanno registrare maggiori attese quando si tratta diPer glil'attesa si concentra maggiormente suLe attese medie per gli esami sono più lunghe in caso diPer la Chirurgia generale le attese sono un problema nel 16% dei casi, mentre il 13% dei contatti segnala difficoltà similari anche in Oncologia. Anche per l'Oculistica vi è un 11,3% di cittadini che ha affrontato disagi per ottenere l'intervento, conAltri esempi di attese oltre le normali indicazioni normative sono quelle diPer l', i maggiori problemi sono relativi al rifiuto di prescrizioni (27,9%), alla sottostima del problema lamentato dal paziente (20,2%), all'inadeguatezza degli orari (12,3%), al rifiuto di visita a domicilio (10,3%), al rifiuto di certificazione medica (9,3%), alla ricusazione dell'assistito (8%), all'irreperibilità del medico (7%) e ai costi per le visite al domicilio (5%). Lrisulta problematica per i cittadini quando si tratta di ottenere informazioni e iter burocratico (30,3%), o quando viene sospeso il servizio per mancanza di fondi (15,1%), o quando il servizio è inesistente (13%) o di scarsa qualità (9,2%), quando sono eccessive le liste d'attesa (7,7%), quando gli orari di servizio vengono ridotti (7,6%) o mancano le figure professionali (3,4%) o ancora il servizio è discontinuo (2,5%).In tema di costi cittadini segnalano laIn aumento anche lein particolare legate al costo degli stessi: il dato relativo passa dal 23,8% al 31,5% con un preoccupante aumento dovuto fondamentalmente al cambiamento in negativo delle condizioni socioeconomiche di una fetta sempre maggiore della popolazione. Anche ledal 14,6% del 2017 al 16,9% del 2018.Con iter procedurali lenti ed estenuanti per l'esigibilità di alcuni diritti come il riconoscimento di invalidità e la concessione della indennità di accompagnamento, la burocrazia è tra le principali problematiche segnalate dai cittadini. L'iter dipresenta difficoltà nella presentazione della domanda, segnalata nel 45,4% dei casi, all'attesa per essere convocati a visita che può arrivare a un anno intero (20,4% delle segnalazioni).Quelle dei cittadini "sono lamentele giuste, che condivido, su cui dobbiamo assolutamente lavorare – ha affermato–. Qualche prima risposta l'abbiamo data, come per esempio l'abolizione del superticket. Stiamo poi ricominciando a reinvestire sul Servizio sanitario nazionale, con"È importante – ha sottolineato– la scelta dell'abolizione del superticket, così come alcune misure contenute nel Patto per la salute, come i nuovi fondi a disposizione e la possibilità di assumere nuovo personale che possa migliorare gli standard di erogazione e contribuire alla riduzione delle liste di attesa. Per noi la vera battaglia sarà per la sburocratizzazione del Ssn".