Samsung annuncia maxi piano per investimenti in 5 anni

Martedì 24 Maggio 2022, 08:45







(Teleborsa) - Il gigante coreano Samsung ha annunciato un piano di investimenti da circa 360 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni.



L'obiettivo è quello di ampliare le sue attività, dai semi-conduttori ai prodotti biologici. L'80% delle risorse, ha riferito il colosso sudcoreano in una nota, saranno dedicate a ricerca e sviluppo.



La società prevede la creazione di 80mila posti di lavoro entro il 2026 "nelle attività principali, in particolare semi-conduttori e biofarmaci".