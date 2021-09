Salone Risparmio, Di Muro (IWBank): "Digitale è premiante per consulenza finanziaria"

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 15 Settembre 2021, 16:00







(Teleborsa) - "L'evoluzione digitale ha consentito al mondo della consulenza finanziaria di superare brillantemente anche un periodo difficile come quello che stiamo ancora vivendo, caratterizzato dalla pandemia. In questo contesto i modelli di business che guardano al digitale come canale di acquisizione e dialogo con il cliente e non solamente come strumento di lavoro hanno fatto registrare le migliori performance sia in termini di crescita che di valorizzazione del ruolo di Consulente Finanziario".



E' quanto affermato da Dario Di Muro, Direttore Generale IWBank, in occasione dell'evento "La capacità di coniugare consulenza e digitale: il caso IWBank" nell'ambito del Salone del Risparmio.



"È stato proprio il binomio approccio digitale e consulente finanziario l'elemento da cui siamo partiti per analizzare gli aspetti più interessanti di un modello destinato a crescere in futuro. Ed a questo riguardo IWBank rappresenta l'esperienza pluriennale di un'azienda che ha fatto del digitale il suo elemento distintivo e si appresta adesso a vivere una forte accelerazione nei suoi piani di crescita e sviluppo".