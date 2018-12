La decisione sul Canale Panama gela Salini Impregilo. Titolo a picco in Borsa

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: le azioni sono state sospese per eccesso di ribasso dopo aver progressivamente ampliato laLaha fatto sapere che ilha definito l'arbitrato con il consorzio appaltatore per l'estensione del Canale di Panama,), stabilendo che. Tale cifra comprende anticipi iniziali per 547,9 milioni di dollari ed altri anticipi per 299,6 milioni.La disputa era nata sull'ipotesi di costi di costruzione gonfiati relativi ad una terza serie di chiuse completata nel 2016. Lo scorso anno il Tribunale aveva respinto una richiesta del consorzio di costruzione di coprire il superamento dei costi con 192,8 milioni di dollari aggiuntivi ed ora ha dato ragione alla Panama Canal Authority.del consorzio partecipato anche dalla spagnola Sacyr. Questo significa che, che sicuramente avranno impatti negativi sui risultati.Anche le azionisono colate a picco con un