Saipem consolida dopo due maxi contratti in Russia e Egitto

Giornata di realizzi per Saipem, che oggi viaggia in ribasso in borsa dopo l'exploit della vigilia. Il titolo era stato favorito ieri dall'annuncio di un importantissimo contratto in Russia per il progetto Artic LNG 2. Una commessa strategica che ha fruttato alla compagnia ingegneristica un giudizio positivo di Equita Sim, che vede un miglioramento della visibilità sulle stime 2019/2020 e conferma una raccomandazione Buy con Target price di 5,1 euro, migliorando la visibilità

Oggi, inoltre, Saipem ha annunciato una estensione del contratto per un altro maxi progetto dedicato al gas naturale, il progetto Zohr in Egitto, aggiudicandosi nuovi lavori nell'ambito del "Ramp-up" del più grande giacimento del Mediterraneo.



Tornando alla performance borsistica, segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,257 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,344. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,431.

