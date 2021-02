© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -resta focalizzata sullae sul raggiungimento deli, anche se lo scenario attuale è ancora caratterizzato da una "incertezza elevata" che non consente di fornire una guidance precisa., ha affermato l'Amministratore delegato, aprendo la conference call con gli analisti e confermando la focalizzazione del gruppo sulla transizione energetica e sull'innovazione tecnologica. "Siamo un, la diversificazione è cruciale", ha spiegato il numero uno del Gruppo, ricordando che l'azienda è partner dell'Agenda 2030 verso la decarbonizzazione e resta concentrata su innovazione e digitalizzazione., ma con l'inizio della campagna di vaccinazioni si intravede la luce in fondo al tunnel", ha affermato Cao, parlando delle prospettive, che restano condizionate all'andamento della pandemia di Covid-19, soprattutto nel primo semestre, e. Il backlog - ha spiegato - fornirà un supporto ai ricavi nel 2021 e lo stato di avanzamento dei progetti dovrebbe portare l'EBITDA adjusted sui livelli dell'esercizio 2020. Investimenti previsti attorno ai 450 milioni.Guardando, l'uscita dalla pandemia consentirà dia livello di EBITDA ed il mantenimento di una solidità finanziaria e di un'ampia liquidità.Parlando del, che è cresciuto anche nel 2020, posizionandosi a 22,4 miliardi di euro (25,3 miliardi includendo anche le società non consolidate), Cao ha spiegato che il èed in gran parte concentrato sull'E&C Onshore. Iled in gran parte (66%) è concentrato sul gas. Un 4% fa riferimento a progetti nelle rinnovabili ed un 6% alle infrastrutture. I progetti nell'oil vedono una percentuale ridotta al 24%.