© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) hanno siglato un accordo di collaborazione che consentirà all'ente di ricerca di utilizzare il concept di HEXAFLOAT, la soluzione di Saipem, brevetto pubblicato in attesa di validazione, relativa alla. L'ambito di utilizzo - spiega una nota - sarà un progetto di ricerca strategico per il sistema industriale del settore delle energie rinnovabili offshore (studi su piattaforme galleggianti per l'eolico ed il solare a mare), finanziato dal fondo della Ricerca di Sistema Elettrico e che rientra nell'ambito dell'accordo di programma stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico per il triennio 2019-2021.Nello specifico, il progetto di ricerca a cui lavorerà Il CNR prevederàpresso il laboratorio marino realizzato davanti al porto di Napoli grazie al progetto Ricerca di Sistema Elettrico finanziato dal MiSE e co-gestito dal CNR-INM e dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".ha dichiarato: "(Technology Readiness Level) della nostra fondazione galleggiante e allo stesso tempo un miglioramento dei criteri di progettazione fondamentali per accelerare la curva di riduzione dei costi. Costo della struttura e affidabilità tecnologica sono infatti essenziali per spingere il mercato verso tecnologie ancora non a livello industriale.e questo accordo ci aiuterà a farci trovare preparati".che vede Hexafloat come elemento fondamentale nell'impegno verso una transizione energetica realizzabile e diversificata," - ha commentato. "L'accordo consoliderà ulteriormente le nostre innovative attività di Ricerca e Sviluppo nell'eolico offshore galleggiante non solo in Italia ma nel mondo intero"."L'accordo CNR-Saipem segna un. La sinergia tra il maggior player nazionale della tecnologia eolica galleggiante ed il principale Ente di Ricerca nel settore delle rinnovabili marine, è un, sia per il Mediterraneo, che per altri ambienti marini europei ed internazionali", ha dichiarato