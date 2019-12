Safilo vara il nuovo piano: 700 esuberi in Italia

Safilo taglia un quarto dei dipendenti. L'azienda degli occhiali di Padova ha approvato il nuovo piano industriale per i prossimi 5 anni che prevede 700 esuberi su 2.600 dipendenti (6.594 in tutto il mondo). La perdita delle licenze del lusso con il gruppo francese Lvmh, si legge in una nota, ha reso «necessario» avviare «un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, che risponda prontamente al nuovo scenario produttivo». Il piano «ha identificato un totale di circa 700 esuberi nel 2020 in Italia» e Safilo «ha aperto un tavolo negoziale» con i sindacati allo scopo di «individuare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili per limitare gli impatti sulle persone coinvolte». Safilo ha sostenuto poi che il piano «è stato tracciato per salvaguardare la competitività aziendale a favore dei lavoratori che rimangono in forza».

«Oggi siamo chiamati anche a ripensare la nostra organizzazione industriale, riallineandone l'attuale capacità produttiva alle nostre future esigenze, salvaguardando così la competitività e la solidità finanziaria del gruppo nel lungo periodo», ha detto l'amministratore delegato Angelo Trocchia, sottolineando che «nonostante il tentativo di far emergere soluzioni alternative, il nuovo piano industriale ha alla fine un impatto su un numero significativo di persone, per le quali attiveremo tutte le migliori soluzioni possibili e responsabili, lavorando a stretto contatto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori».

Il gruppo prevede vendite nette «intorno a 1 miliardo di euro nel 2024, con un tasso medio annuo di crescita nei cinque anni tra l'1% e il 2%» con un margine operativo lordo (ebitda adjusted rettificato) «tra il 9% e l'11% delle vendite nel 2024». La posizione finanziaria netta, si legge in una nota, dovrebbe risultare positiva entro la fine del piano, dopo aver spesato straordinari di ristrutturazione per circa 50 milioni di euro e investimenti cumulati per circa

120 milioni, con un'incidenza sulle vendite in calo dall'attuale 3% al 2% circa.

L'azienda ha poi ridotto gli obiettivi per il 2020, riducendo i target dei ricavi netti tra i 960 e 1 miliardo, rispetto all'obiettivo di 1-1,02 miliardi comunicato lo scorso 2 agosto 2018. Il margine operativo lordo (ebitda adjusted) si riduce al 6% delle vendite rispetto al precedente obiettivo di 8%-10%. Lo scostamento, si legge in una nota, è «imputabile all'uscita della licenza Dior dopo il 2020» e alla conseguente «flessione» del business legato al marchio di Lvmh «nel suo ultimo anno di licenza».

Per il 2019 Safilo si attende vendite nette delle attività in continuità in sostanziale stabilità sul 2018. Il margine operativo lordo adjusted delle attività in continuità è atteso intorno al 5,5% delle vendite, «a conferma del significativo progresso compiuto, su base organica, nel corso di tutto l'esercizio grazie al miglioramento del risultato della gestione industriale e al forte recupero a livello di costi operativi».

«I nostri obiettivi economici e finanziari richiedono che Safilo diventi un moderno leader del settore dell'occhialeria, un player più bilanciato e redditizio nei suoi mercati, marchi e segmenti di prodotto», ha detto ancora Trocchia.

Intanto Safilo ha rinnovano in anticipato l'accordo di licenza per le collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Marc Jacobs. L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2026. Il rinnovo di questa partnership, giunta al quindicesimo anno di collaborazione, rafforza il portafoglio di Safilo nel segmento contemporary, mentre estenderà il posizionamento del marchio al segmento luxury con il lancio della collezione Marc Jacob's Runway che sarà disponibile sul mercato a partire da gennaio 2021.

Ieri il gruppo aveva annunciato l'acquisizione di Blenders Eyewear, società californiana nata sul web e cresciuta rapidamente attraverso la propria piattaforma e-commerce.



Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA