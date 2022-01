SACE, Errore lascia incarico di Presidente

Giovedì 20 Gennaio 2022, 09:00







(Teleborsa) - Rodolfo Errore ha in data odierna rassegnato le dimissioni da Amministratore e Presidente di SACE S.p.A. E' quanto si legge in una nota ufficiale sottolineando che la decisione è maturata "per cogliere nuove opportunità professionali nel settore privato".



Il Presidente "ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il proficuo e professionale impegno profuso, l'azionista Cassa Depositi e Prestiti e il MEF per la sintonia nei rapporti mantenuta costante in questi anni".