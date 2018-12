Roma Investing Forum 2018, UE favorisca investimenti e unione banche e mercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con una accelerazione su ie particolare attenzione al segmento delle(PMI), rafforzando al contempo la coesione dal lato finanziario con, mettendo al centro glie completando la sospirataSono queste le proposte emerse al, organizzato dalla, la Federazione banche assicurazioni e finanza, tenutosi nella Capitale il 14 e 15 dicembre 2018.Il Presidenteha rimarcato chee deve scegliere fra lo "status quo" ed una nuova stagione di "riforme ed investimenti".La FeBaf ha ricordato infatti glisugli investimenti strategici, incentrato su garanzie statali e partnership pubblico-privato, auspicando che anche il, che mobilita 650 miliardi in cinque anni, estenda questa logica e punti sulle riforme, accelerando sugli investimenti nel settore privato e sulle infrastrutture sostenibili e sociali.A questo scopo occorre, che possa catalizzare il risparmio, facilitando, da tradurre in investimenti sulle PMI e sull'innovazione.Nel contesto del dibattito sull'UEe dei costi in termini "economici e sociali" posti da una seclta di separazione dall'Unione.A rappresentare il mondo delle imprese, grande industria e PMI, erano presenti il(London Stock Exchange), il popolatissimo mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. E proprio quest'ultimo ha sottolineato chee che ELITE fa proprio questo: lavorare con le PMI per "prepararle alle sfide della crescita e per connetterle con il mercato dei capitali."