Robinhood deve affrontare accuse manipolazione di mercato per meme stock

Giovedì 11 Agosto 2022







(Teleborsa) - Robinhood, popolare app per piccoli investitori e società quotata al Nasdaq, deve affrontare richieste di manipolazione del mercato per le restrizioni che ha imposto al trading durante la "meme stock mania" dello scorso anno, secondo quanto stabilito da un giudice statunitense. Un giudice di Miami ha affermato che gli investitori in GameStop, AMC Entertainment e altri sette titoli possono procedere con una class action, sostenendo che le restrizioni hanno aumentato artificialmente l'offerta di azioni, secondo il provvedimento visto da Reuters.



Per meme stock mania si intende quel periodo i cui GameStop, AMC Entertainment e altre società che sono state spinte a rialzi a tre cifre dagli acquisti di investitori retail che si coordinavano online. Robinhood aveva temporaneamente vietato ai clienti di acquistare determinati titoli azionari nel gennaio 2021.



