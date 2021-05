17 Maggio 2021

(Teleborsa) - La crisi da Covid-19 cambia e preferenze dei risparmiatori italiani più che nel resto d'Europa, mostrandoli più orientati alla "difesa" del patrimonio e meno propensi al rischio negli investimenti. Lo rivela l'indagine EY Global Wealth Research Report, condotta su 2.500 risparmiatori in oltre 20 Paesi, inclusa l'Italia.

Dalla ricerca emerge, in particolare, che la priorità per il 48% degli intervistati è salvaguardare il capitale e diversificare la propria ricchezza, mentre il 55% mira ad assicurarsi un reddito adeguato. Per raggiungere questi obiettivi, 2 risparmiatori su 5 pensano di spostare il proprio patrimonio verso un altro gestore, dimostrandosi meno fedeli dei clienti europei dove ci pensa solo 1 su 3.

L'ampiezza dell'offerta è il principale fattore di scelta del wealth manager per il 56% dei clienti italiani, mentre il 52% valuta prioritario l'eccellente track record di performance. Acquistano sempre maggiore importanza nelle scelte d'investimento la reputazione del brand (44% contro il 36% del resto d'Europa), la sostenibilità e l'inclusione.

Il 92% dei risparmiatori italiani ha obiettivi legati alla sostenibilità e cerca opzioni di investimento sostenibili ed i 71% dei clienti italiani considera rilevanti le politiche di inclusione, in ambito dunque di Diversity & Inclusion, del gestore, una percentuale molto più elevata della media europea (48%).

Si ritiene anche che la tendenza all'uso delle tecnologie proseguirà nel futuro (ne è convinto il 71% degli intervistati contro il 49% della media europea) con un utilizzo sempre più intenso dei tool digitali (70% contro il 51% a livello europeo) ed un maggiore engagement tramite virtual advisor.

Il 76% dei clienti è disposto a condividere i propri dati personali con il proprio wealth manager in cambio di un servizio più personalizzato e di una migliore user experience.