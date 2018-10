Risale la tensione sullo Spread. Piazza Affari amplia il rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che raggiunge i 318 punti base, con un deciso aumento di 17 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,58%. Ad infiammare il differenziale tra BTP e Bund la bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue. Il rischio, dunque è diventato realtà e dopo le parole Bruxelles è passata a ai fatti e ha chiesto all'Italia di ripresentare una nuova Legge di Bilancio entro tre settimane.La decisione, insieme al severo verdetto di Moody's che, la scorsa settimana, ha tagliato il rating dell'Italia pesa non solo sullo spread ma anche sui listini azionari., il FTSE MIB sta lasciando sul parterre l'1,09%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso. Sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share che continua la seduta in calo dell'1,24%.