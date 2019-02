Ripartiti i 111,2 miliardi del Fondo sanitario nazionale: al Lazio 10,7 miliardi

Accordo fatto tra le Regioni per la ripartizione dei 111,2 miliardi del Fondo sanitario nazionale per il 2019. «Per il terzo anno consecutivo formalizziamo con un accordo unanime la nostra proposta al Ministero della Salute all’inizio dell’anno, questo significa che diamo un contributo importante alle successive azioni del Ministero e consentiamo alle Regioni di avviare una programmazione in tempi certi» ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Stefano Bonaccini.



La Regione che ottiene la quota più rilevante di fondi è la Lombardia, che è di gran lunga la più popolosa: sono 18,4 miliardi. Seguono il Lazio con 10.7 miliardi e la Campania con 10,4. Veneto e Sicilia hanno circa 9 miliardi ciascuno. © RIPRODUZIONE RISERVATA