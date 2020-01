Cassazione: ai rider spettano tutte le tutele del lavoro subordinato

Ai riders vanno applicate le tutele del lavoro subordinato, come previsto dal Jobs Act, nella forma 'ibrida' delle «collaborazioni organizzate dal committente». Lo ha stabilito la Cassazione respingendo il ricorso di Foodinho, nel contenzioso tra Foodora e cinque riders di Torino.



«Dal primo gennaio 2016 - spiega la sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 1663) - si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siamo organizzate dal committente».



Questo perché, spiegano i giudici, «quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Si tratta di una scelta politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di 'debolezzà economica, operanti in una 'zona grigià tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea».

Ultimo aggiornamento: 16:41

