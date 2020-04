© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brevettare una nuova terapia genica sicura e a basso costo per curare una malattia genetica molto rara come la. Questo l'obiettivo delazienda modenese leader nel campo della biofisica clinica.Il progetto – fa sapere Enea in una nota – è incentrato sulloe, per la sua valenza, è stato inserito nellacon l'obiettivo di avvicinare al mercato tecnologie innovative in partnership con imprese interessate. In questo casoNello specifico – spiega la nota – ilFra i vantaggi di questa invenzione vi è il poter inserire nei tessuti "bersaglio" geni anche molto grandi, con trattamenti che possano essere ripetibili. Fra i possibili vantaggi di questa terapia anche quello di indurre una minore reazione immunitaria e di essere applicabile ad altre malattie genetiche, rare e non, che determinano la compromissione dei muscoli scheletrici.Laè una malattia che si manifesta a pochi mesi dalla nascita o durante l'infanzia e ha come conseguenza l'ingrossamento del fegato, l'ipoglicemia e un ritardo della crescita fino ad un indebolimento dei muscoli che negli adulti arriva ad una forma di distrofia muscolare. Ad oggi, non è disponibile alcuna terapia specifica ed il controllo della malattia si basa essenzialmente su indicazioni dietetiche."Con questo metodo – spiega– si può pensare di intervenire localmente dove il disturbo si presenta, in particolare nel trattamento dei tessuti e degli organi più colpiti come il muscolo scheletrico, riattivandone le loro funzionalità".fra oltre 170 presentati. Il Fondo è nato nel 2018, ad oggi ha investito circa 1,67 milioni di euro ed è uno dei tre pilastri'dellalanciata da Enea per rafforzare il trasferimento tecnologico alle imprese.