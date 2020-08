Rete Unica avanti tutta. Gualtieri sostiene il progetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La: avanti tutta sul progetto diche prevede l'integrazione delle reti di, la società controllata pariteticamente da Enelcon una limitazione del controllo di TIM e la governance di un soggetto terzo individuato ini - per portare internet super veloce in tuttaIldel Governo è arrivato nel corso di un vertice che si è svolto ieri a Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale hanno partecipato in videoconferenza i ministri coinvolti nel dossier e i capi delegazione dei partiti."La rete unica è unal centro del programma di Governo, che punta a creare le condizioni per realizzare la banda ultralarga in tutto il Paese, anche attraverso una società unica di gestione capace di offrire questo servizio a tutti gli operatori e a tutti i cittadini". Queste la parole del Ministro dell'Economiache ha espresso apprezzamento sulle modalità con cui CDP ha negoziato "in modo molto efficace" con TIM per mettere a punto un percorso che conduca alla realizzazione di una rete unica delle Tlc."Abbiamo avuto– ha proseguito – dando via libera a CDP a proseguire percorso su cui ha negoziato in modo molto efficace anche con TIM per fare in modo che questa società della rete abbia unache ne garantisca l'indipendenza, l'apertura a tutti gli operatori e la realizzazione di un piano di investimenti molto forte"."Il dialogo tra Tim e CDP è iPercorso che dovrà essere oggetto di monitoraggio costante da parte del Governo affinché si raggiunga l'obiettivo finale: colmare il gap infrastrutturale del nostro Paese e garantire a cittadini e imprese l'accesso ai servizi digitali", scrive ilsu Facebook.Nel frattempo, i Ministri dell'Economia, Gualtieri e dello Sviluppo economico, Patuanelli hanno convocato per questa mattina i numeri uno di, Aldo Bisio,, Jeffrey Hedberg, e, Maximo Ibarra, per uno scambio sul progetto di rete unica. Lo riporta oggi la Repubblica spiegando che i tre ad avrebbero già inviato una lettera ai due Ministri lo scorso 11 agosto per esprimere scetticismo riguardo un progetto dicon una quota di controllo.