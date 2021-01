© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il governo britannico ha annunciatocolpite dal terzo lockdown per un totale di. La misura è stata comunicata dal ministro delle finanzein seguito agli annunci del premier Boris Johnson di nuove misure restrittive per tutta l'Inghilterra e di Nicola Sturgeon per la Scozia.Sunak ha detto che le attività deipotranno richiedere sovvenzioni una tantumnei prossimi mesi. Questa misura si aggiunge a quelle già previste:(la cassa integrazione britannica) fino alla fine di aprile. Per le imprese in difficoltà ma al di fuori di questi settori sono stati messi a disposizione 594 milioni di sterline, erogati tramite le"Questo aiuterà le aziende ae soprattutto aiuterà a sostenere i posti di lavoro, in modo che i lavoratori possano essere pronti a tornare quando saranno in grado di riaprire", ha detto Sunak.Il ministronon ha intanto escluso che il confinamento nazionale ordinato ieri da Johnson possa durare, se necessario.