(Teleborsa) - In Italia sarà il risultato delle Regionali a misurare il termometro della settimana dei mercati. Secondo Citigroup(3.515.000 emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi) chiamati alle urne – nell'attuale clima, potrà, infatti, "condizionare i prossimi tre anni della situazione politica italiana e, di conseguenza, il rischio Paese".Un messaggio – come riporta il Sole 24 Ore – inviato dagli analisti agli investitori internazionali e condiviso da molte altre banche d'affari.Al di là dei toni della campagna elettorale a dare rilievo a queste consultazioni locali è l'. Ipotesi che, per gli analisti, creerebbe una prolungata fase di incertezza sul Paese. See i suoi alleati dovessero riuscire nella conquista di una regione da sempre governata dalla sinistra e dal centrosinistra, tale vittoria potrebbe, in sostanza, influire sullaIn questo contesto –Nel primo caso – si legge nel passaggio pubblicato dal Sole 24 Ore – "poiché la Lega potrebbe avere la capacità di convincere una parte dei parlamentari del M5S a togliere l'appoggio al Governo". Se non dovesse, invece, emerge un chiaro vincitore gli analisti di Citigroup "non escludono un". In tal caso il rischio ipotizzato è quello di un "per la paura del ritorno alle urne, che garantirebbe stabilità nel breve termine ma la cui fragilità impatterebbe sull'economia causandone un rallentamento". Per Citigroup "losoprattutto nel breve termine" sarebbe quello che vede una. In questo caso – affermano gli analisti – "il Parlamento attuale durerebbe fino al 2023" con, tuttavia, un "reshuffle dell'attuale Governo".Meno pessimistiche lesecondo le quali, in ogni caso,dal momento che Pd e M5S, così come i più piccoli raggruppamenti di Leu e Italia Viva, non hanno convenienza ad andare a elezioni.Dello stesso avviso anche gliil cui scenario base prevede che. Tuttavia, nel Rapporto inviato agli investitori in vista delle elezioni regionali, evidenziano che in caso di secca sconfitta del Pd esiste un rischio collasso del Governo nazionale.