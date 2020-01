Regionali, domani l'ora della verità: oltre 5 milioni al voto in Emilia e Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tuttavia, dal premier Giuseppe Conte a tutti i leader dei diversi partiti dalla maggioranza è arrivata la rassicurazione che il governo non cadrà qualunque sia l'esito del voto., soprattutto dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da leader politico del Movimento 5 Stelle,Da settimane le forze di Governo. Ne è profondamente convinto Matteo Salvini - che ha investito tutto su questo test elettorale - secondo cui, anche per la portata simbolica di un'eventuale sconfitta del centrosinistra nella regione rossa per antonomasia.Dopo la giornata di silenzio elettorale di oggi sabato 25 gennaio, vigilia del voto,Sono circachiamati domani a eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell'Assemblea legislativa nelle due Regioni. Per l'Emilia sono sette gli aspiranti Governatori, sostenuti da 17 liste.. Per il Movimento Cinque Stelle c'è Simone Benini. E poi c'è la galassia della sinistra con candidati che si presentano autonomamente: L'Altra Emilia-Romagna (con Stefano Lugli), Potere al Popolo (con Marta Collot) e il Partito Comunista (con Laura Bergamini). Infine, il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con il candidato Domenico Battaglia., ovvero votare un candidato presidente e una delle liste a lui non collegate.