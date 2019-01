Redditi, frena la crescita per le famiglie dell'Eurozona

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2018, il reddito pro capite delle famiglie europee nell'Unione allargata (UE-28) è cresciuto dello 0,8%. E' quanto emerge da un rapporto di Eurostat, l'ufficio statistico europeo, secondo cui il dato si confronta con una crescita dello 0,4% registrata il trimestre precedente.



Allo stesso modo, per le famiglie dell'Unione sarebbe aumentato anche il consumo reale pro capite, che nel terzo trimestre è cresciuto dello 0,4%, contro l'aumento dello 0,2% del secondo trimestre.



La crescita del reddito per i nuclei familiari nell'Eurozona, invece, è pari allo 0,3% dopo il +0,4% registrato nel trimestre precedente, con il consumo reale pro capite in aumento dello 0,1% nel terzo trimestre contro una crescita dello 0,2% rilevata nel secondo trimestre 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA