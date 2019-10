Recordati, conclusa acquisizione diritti per Signifor e osilodrostat a livello mondiale

(Teleborsa) - Recordati ha concluso con successo l'acquisizione da Novartis dei diritti a livello mondiale per Signifor® e Signifor® LAR®, farmaci per il trattamento della Malattia di Cushing e dell'Acromegalia in pazienti adulti per i quali l'intervento chirurgico non è indicato o non è stato risolutivo.



L'accordo comprende anche i diritti a livello mondiale di osilodrostat (LCI699), un innovativo trattamento sperimentale per la Sindrome di Cushing endogena in fase di registrazione nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America. A conclusione della transazione è stato pagato a Novartis un corrispettivo di $ 390 milioni (€ 351 milioni). Successivamente, sono previsti ulteriori pagamenti soggetti all'approvazione e alla commercializzazione di osilodrostat, oltre a royalties sulle vendite di questo nuovo prodotto.



Non festeggia il titolo Recordati a Piazza Affari: -1,84%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA