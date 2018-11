RCS Mediagroup, utili più che raddoppiati nei primi nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili più che raddoppiati per RCS Mediagroup nei primi nove mesi del 2018. Ilsi è attestato a 51,1 milioni di euro, a fronte dei 19,8 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.L'è passato da 41,1 milioni di euro a 77,3 milioni, l'da 84,4 a 101,8 milioni mentre isi sono attestati a 713,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 657,7 milioni dei primi nove mesi del 2017.Da rilevare inoltre che ilQuanto all'outlook, "il Gruppo conferma di considerare conseguibile nel 2018 una crescita dell'Evitda e dei flussi di cassa della gestione corrente rispetto all'esercizio 2017, tali da consentire di ridurre l'indebitamento finanziario a fine 2018 al di sotto di 200 milioni di euro.L'evoluzione della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi", come si legge nel comunicato di diffusione dei risultati.