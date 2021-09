Rally di MIcrosoft, titolo festeggia buyback da 60 miliardi e crescita dividendo

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 15 Settembre 2021, 17:15







(Teleborsa) - Balza in avanti Microsoft, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,18%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che la società ha annunciato un buyback da 60 miliardi di dollari e un dividendo in crescita dell'11%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del colosso informatico americano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Microsoft classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 305,2 USD e primo supporto individuato a 301,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 308,7.