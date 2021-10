Raggruppamento Vodafone-Converge sigla convenzione Consip per Reti locali

Martedì 26 Ottobre 2021, 16:15

(Teleborsa) - Il raggruppamento Vodafone-Converge ha siglato la convenzione Consip, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali che da oggi può essere sottoscritta dalle PA. L'offerta ha ottenuto la migliore valutazione in termini tecnico-economici ed ha consentito al raggruppamento di aggiudicarsi tutti e quattro i lotti a livello nazionale.

L'accordo ha un valore di oltre 180 milioni di euro e conferma l'impegno di Vodafone, quale fornitore di prodotti e servizi per gli enti pubblici locali e centrali, verso la transizione digitale.

L'accordo include la fornitura di servizi di definizione dell'architettura della rete locale; la fornitura, consegna e installazione di apparati di networking, anche per l'accesso wireless e per la sicurezza; la fornitura di cavi, connettori e altro materiale per la realizzazione di cablaggi strutturati, oltre che servizi opzionali come la configurazione, l'assistenza e la manutenzione degli apparati attivi. I contratti di fornitura della durata di 12 e 48 mesi potranno essere assegnati a partire dal mese di ottobre 2021.

La convenzione Reti Locali, giunta alla sua settima edizione, è una delle gare di più ampio valore nell'ambito dei servizi ICT per la Pubblica Amministrazione. La trasformazione digitale della PA è uno dei primi ambiti di intervento del PNRR che destina a questa strategia 9,75 miliardi di euro di componenti e risorse sugli oltre 40 miliardi complessivi stanziati per la digitalizzazione e l'innovazione del Paese.

"Vodafone Business si aggiudica la convenzione Reti Locali, una delle più longeve e rilevanti nell'ambito dei servizi ICT per la Pubblica Amministrazione. Ciò rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia per supportare la transizione digitale della PA e di ulteriore ampliamento del nostro portafoglio di soluzioni, di cui fanno già parte servizi di connettività, sicurezza e videoconferenza, e servizi di comunicazione evoluta previsti dagli Accordi Quadro SPC2 e CT8 di cui siamo già aggiudicatari", ha commentato Lorenzo Forina, Direttore di Vodafone Business Italia.