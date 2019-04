Pa, annunciate dal ministero 8.400 assunzioni straordinarie

Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il prossimo triennio e quasi altrettanti per il prossimo quinquennio per. L'annuncio arriva dal portavoce della, in risposta alla nota dei sindacati di categoria dopo l'accordo siglato dal comparto della scuola.Secondo quanto annunciato dal ministero,e n; previste anche". Il ministero ha poi garantito che "nel mese di luglio potranno esseree saranno "assunti".Nella nota si sottolinea poi come 'Quota 100' preveda "misure per velocizzare le assunzioni - da fare, anche prima del 15 novembre 2019, per sostituire i lavoratori che andranno in pensione - per le Regioni, i Comuni e gli enti del servizio sanitario nazionale", mentre per gli enti del servizio sanitario nazionale "è stato eliminato, finalmente, l'obbligo di rispettare il tetto di spesa del 2004"."La straordinaria attenzione riservata dal ministro Giulia Bongiorno al settore pubblico è documentata dalle, per il triennio 2019-2021, per la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici e per i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (Forze armate, corpi di polizia, magistratura, docenti universitari): 1.100 milioni di euro per il 2019; 1.425 milioni di euro per il 2020; 1.775 milioni di euro a decorrere dal 2021", ha dichiarato il portavoce della ministra.Il ministero, continua la nota, sarebbe al lavoro per. "Ciò che è stato fatto per la scuola potrà avere, secondo l'auspicio del ministro, un seguito per tutti gli altri settori", si legge nel testo che ricorda la creazione in legge di bilancio "di un fondo per quelle straordinarie nella pubblica amministrazione: 130 milioni per il 2019, 320 nel 2020, e 420 milioni nel 2021"."Mai in passato era stato fatto così tanto in così poco tempo, con provvedimenti mirati e con risorse già stanziate", conclude la nota che ricorda il "sereno rapporto di dialogo e confronto" con i sindacati.