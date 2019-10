Prysmian lancia start up per assistenza virtuale gestione bobine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prysmian Group è pronta a lanciare, in collaborazione con il proprio Innovation Hub Corporate Hangar, Alesea, la soluzione IoT che fornisce assistenza virtuale per la gestione delle bobine., l'Innovation Hub co-fondato da Prysmian Group nel 2017 perSi tratta di una, un'infrastruttura cloud per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati e una piattaforma web intuitiva.. Il sistema permette di conoscere quasi in tempo reale la posizione della bobina, di identificare potenziali casi di furto e manomissioni, di valutare se sia stata utilizzata e di conoscere la quantità di cavo ancora disponibile su di essa.