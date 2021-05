26 Maggio 2021

(Teleborsa) - La UEFA ha avviato un procedimento legale contro tre squadre di calcio - Juventus, Barcellona e Real Madrid - perché i tre club non hanno mai formalmente rinunciato al progetto della Superlega, la lega alternativa di calcio annunciata con un blitz a metà aprile da 12 squadre europee, incluse le italiane Milan ed Inter e diversi club inglesi.

"Dando seguito all'investigazione condotta dall'UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors, in relazione al cosiddetto progetto Superlega - informa una nota sintetica della confederazione - procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA".

La gran parte dei club si sono defilati nel giro di 48 ore alla minaccia che sarebbero stati esclusi dai rispettivi campionati nazionali e dalle coppe europee, in caso fossero andati avanti con il progetto, mentre la Juve ed i due club spagnoli non hanno mai annunciato la disdetta formale. E così queste tre squadre rischiano l'esclusione dalla Champions League.

I nove club che hanno abbandonato il progetto - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan e Inter - sono stati oggetto di clemenza per aver ammesso che il progetto era un "errore" ed aver accettato di pagare una multa di 15 milioni di euro e di rinunciare al 5% degli introiti delle gare europee per una stagione.