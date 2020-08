Produzione ancora in recupero a giugno ma lontana da livelli pre Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prosegue a giugno lacon un aumento mensile, al netto della stagionalità, dell', che segue quello eccezionale registrato a maggio (+41,6%), dopo il crollo dovuto all'emergenza Covid-19.Il quanto rileva l', segnalando checongiunturale: beni di consumo (+9,8%), beni intermedi (+9%), i beni di strumentali (+8,1%) e in misura meno accentuata energia (+2,1%).Sebbene in recupero, irestano ancora: rispetto a gennaio la produzione risulta inferiore, al netto dei fattori stagionali, di oltre 13 punti percentuali. Nella media dele, il livello della produzionerispetto ai tre mesi precedenti,Corretto per gli effetti di calendario, la produzione evidenzia unacon un giorno lavorativo in meno, Forti flessioni tendenziali caratterizzano tutti i comparti; il calo è meno pronunciato solo per l'energia (-6,2%), mentre risulta più rilevante per i beni strumentali (-16,2%), i beni intermedi (-15,7%) e quelli di consumo (-11,4%).L'unico settore di attività economica che registra un incremento tendenziale è quello delle attività estrattive (+1,5%). Tra i rimanenti comparti le maggiori flessioni si registrano nelle industrie(-26,7%), nella fabbricazione dei(-26,4%) e nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-22,9%).