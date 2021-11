Poste rivede al rialzo obiettivi di redditività

Giovedì 11 Novembre 2021, 10:30







(Teleborsa) - Poste Italiane ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con un utile netto in crescita del 31% 1,2 miliardi di euro, mentre nel terzo trimestre l'incremento è stato a del 14% a 401 milioni.



Il gruppo ha rivisto al rialzo gli obiettivi reddituali per il 2021: l'ebit è ora visto a 1,8 miliardi da 1,7 miliardi della guidance precedente, l'utile netto a 1,3 miliardi di da 1,2. Poste ha inoltre confermato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2021 di 0,185 euro, in crescita del 14%.



Nei nove mesi l'ebit ha segnato una crescita del 30% a 1,6 miliardi, mentre i ricavi sono saliti del 12% 8,4 miliardi.





