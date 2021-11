Popolare Sondrio, assemblea per trasformazione SpA il 28-29 dicembre

Venerdì 26 Novembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione, fra l'altro, della trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e la conseguente adozione di un nuovo statuto.



L'assemblea è stata fissata in prima convocazione per il 28 dicembre 2021, e, occorrendo, in seconda convocazione presso lo stesso luogo, il 29 dicembre 2021 alle ore 10.00.