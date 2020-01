Pop Sondrio non ammette Amber Capital UK e Italia Sgr nella lista dei soci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA dellala domanda dipresentata daritenendo non sussistenti le condizioni stabilite dalla normativa e dallo statuto.La banca inoltre, stabilito dall'articolo 30 del Testo Unico Bancario (TUB),tramite il Fondo Amber Active Investors Limited e il Fondo Amber Global Opportunities Limited che hanno quote rispettivamente del 5,09% e l'1,05% del capitale sociale della Banca.Amber Capital UK e Amber Capital Italia Sgr - ricorda una nota - potranno presentare istanza di riesame delle proprie domande di ammissone al Collegio dei probiviri della Banca.Frattanto, il gestore, affermando che è "contraria al principio della democrazia azionaria", ed ai rilievi sul, affermando chedal superamento di tale limite.La decisione di non ammettere i fondi nell'elenco degli azionisti - sottolinea una nota di Amber - dimostra "che la Banca non intende consentire ad azionisti - che pure hanno investito ingenti capitali nella società - di poter partecipare alla vita sociale ed esercitare i diritti previsti dall'ordinamento".