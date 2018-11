Pirelli, utili in aumento a 371 milioni di euro

Pirelli chiude i nove mesi con un utile netto di 371,4 milioni di euro in decisivo miglioramento rispetto ai 123,9 milioni di un anno fa. Il risultato netto delle sole attività in funzionamento, invece, è di 378,1 milioni (da 198,9 milioni) su ricavi scesi del 2,8% a 3,925 miliardi a livello assoluto ma cresciuti del 4,4% su base organica. Il margine operativo lordo è di 907,7 milioni di euro in aumento rispetto ai 836,3 dell'anno precedente.



Il gruppo ha confermato i target 2018 di profittabilità, ma sono stati abbassati i target sui ricavi che passano da 5,4 a 5,2 miliardi di euro scontando la flessione del Sud America. © RIPRODUZIONE RISERVATA