Pirelli, Marco Polo e Camfin depositano liste candidati

(Teleborsa) - Pirelli & C. annuncia chehanno depositato, in data 22 maggio 2020, laal Consiglio di Amministrazione, il cui rinnovo per il prossimo triennio è all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 18 giugno 2020 (in unica convocazione).Nella lista presentata Ning Gaoning, Marco Tronchetti Provera, Yang Xingqiang, Bai Xinping, Wei Yintao (indipendente),Domenico De Sole (indipendente), Giovanni Tronchetti Provera, Zhang Haitao, Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Tao Haisu (indipendente), Carlo Secchi (indipendente), Cristina Scocchia (indipendente), Laura Cioli (indipendente) e Manuela Soffientini.All'Assemblea degli azionisti verranno formulate da parte di Marco Polo International Italy e Camfin SpA le seguenti proposte: determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Ning Gaoning; stabilire in massimi due milioni di euro il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i componenti.Sempre in data 22 maggio 2020 un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali azionisti di Pirelli & C. ha presentato un'altra lista di candidati così composta: Giovanni Lo Storto (indipendente), Paola Boromei Paola (indipendente) e Roberto Diacetti (indipendente)