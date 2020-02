Pirelli accelera in Borsa dopo conti e Piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si conferma sostenuta in Borsa la Pirelli, che ha accelerato in scia alla pubblicazione dei risultati e del piano. Il titolo conferma infatti un guadagno del 3,63%. Il Piano punta ad un rafforzamento del segmento High value e si proietta al futuro, alla mobilità sostenibile e connessa, in linea con il Piano di sostenibilità.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che il gruppo attivo nella produzione di pneumatici mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,64%, rispetto a +2,99% del principale indice della Borsa di Milano).Le tendenza di medio periodo di Pirelli si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4,976 Euro. Supporto stimato a 4,728. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,224.